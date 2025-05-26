無照駕駛 立委促沒收車輛

近期發生多起嚴重車禍，交通部昨宣布擬修法將無照駕駛比照酒駕懲處，可扣牌扣車、累犯罰鍰無上限，民進黨立委表示支持，在野立委則提醒，單單加重罰鍰無效，應比照偽造車牌，增沒收車輛處分，並找出全台有多少潛在不定時炸彈。

重大車禍頻傳，日前一名無駕照七十八歲邱姓男子開車衝撞行人，促使交通部要修正「道路交通管理處罰條例」，未來無照駕駛只要抓到就扣牌、扣車；累犯處罰鍰金額無上限等，預計草案六月底送行政院。

國民黨立委黃健豪表示，過去曾提高無照駕駛罰鍰，但死亡數據並未明顯下降，單單加重處罰的金額沒用，早該進一步修法，他過去質詢時就也強力主張，並應比照假車牌的模式，納入沒收車輛的罰則，才有機會嚇阻這類行為。

他補充，交通部說可以扣繳牌照，但僅針對個別車輛，駕駛者仍然可以去開其他車，假車牌問題後來用「沒入車輛」處分，無照駕駛也應朝此方向走。

「遲到總比不到好。」國民黨立委洪孟楷表示，上周兩起令人難過的車禍，換來交通部終於願意重視並修法，但不希望修法只是草率敷衍，應全面檢討為何過去有無照的問題，以及到底全台灣有多少無照駕駛的潛在不定時炸彈。

民眾黨立委林國成表示，無照駕駛就是不能上路，治亂世用重典可以接受；至於下修高齡換照年齡，目前相關配套仍不完善，交通部應該多聽社會意見。

民進黨立委許智傑也說，支持對於無照駕駛累犯重罰，扣牌扣車確實有必要；此外，民進黨立委林俊憲、賴瑞隆等人四月時已提案修法，提高無照駕駛小型車或機車的罰鍰從兩萬四千元提高到三萬六千元，增訂當場移置保管汽車、延長吊扣牌照期間及扣繳牌照規定；汽車駕駛人未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車，肇事致人受傷四年不得考領駕駛執照；致人重傷或死亡，終身不得考領。