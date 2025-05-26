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憂流失選票 綠委：高齡不等於危險駕駛
交通部研擬下修駕駛換照年齡的話題，近日在基層發酵，國民黨立委接到不少反映「年齡歧視」，多位民進黨立委也說不能一刀切，更不能因此剝奪偏鄉長者移動權利。綠營人士直言，交通部長陳世凱「這次確實衝太快」，貿然執行不只方向錯，還可能流失長者選票。
國民黨立委廖先翔表示，換照年齡調整是最無關痛癢的改革，單純是為了回應社會而虛應故事，反而造成長輩認為遭到歧視；要調整年齡應科學化整體評估。
國民黨立委林沛祥也說，七十五歲以上長者未來會愈來愈多，建議修法時是透過微調相關規範，看能否從健檢上著手，針對行車能力、手眼協調性等檢查及測試加強，保護駕駛人也保護行人。
「改革不能一刀切。」一名民進黨立委直言，年齡只是判斷身心衰退的依據，但高齡不等同危險駕駛，只從年齡下手，無非是「頭痛醫腳」，更有年齡歧視意味。偏鄉缺乏大眾運輸，交通部提出TPASS補助，反而顯得不接地氣；斷然下修換照年齡，等同直接衝擊中南部偏鄉銀髮族自由移動的權利。
一名綠營人士直言，若下次發生六十歲老人衝撞事件，換照年齡是否又要下修到六十歲？顯然年齡絕非重點；貿然執行，不僅方向錯誤，還可能意外流失長者選票，不可不慎，「這次確實衝太快」，交通設計、駕駛人回訓機制一併檢討，才是重點。
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