三峽車禍追思物資 將整理捐弱勢

新北三峽重大車禍，事故現場陸續湧入民眾擺放花束、卡片、玩偶與零食，表達悼念之情。三峽區公所宣布祈福活動昨天下午五時結束，接下來將整理現場物資，完好物品擬捐給弱勢團體，讓愛滾動。

昨下午追思活動近尾聲，仍有不少民眾帶著花、卡片與祝福前來致意。王姓婦人說，「孩子看到新聞後很難過，說把心愛的玩具送給姊姊，便一起來獻上一點心意」。

住事故現場附近的方姓男子說，近期每天經過追思現場，「看到花愈來愈多，整個社區的心都被攪動了。」有人在卡片寫下「我是和妳們同屆的學生，我想你們一定還有很多事情想做吧，已經不痛了，要在天上快快樂樂地當天使」。

事故造成三死十二傷，肇事七十八歲余姓老翁仍在亞東醫院加護病房，神智未恢復清醒，尚未接受筆錄。

余翁妻子每天到醫院探視丈夫，余翁睡睡醒醒難與人交談，醫師認定他尚無法接受檢警偵訊。檢警表示，一切只能等余翁身體恢復，親口還原真相，屆時余翁供詞，將與一周以來檢警專案小組，包括交通事故分析的學者、專家，及運安會解讀肇事車輛專業科學分析互相比對，釐清肇因。