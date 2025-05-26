強化駕駛評估 醫師：量能不夠也要做

目前的換照回訓制度及測驗，遭質疑批只能篩檢出中、重度失智者，無法篩選到輕度失智者，醫師強調，駕駛評估應著重高風險駕駛，建立良好制度很重要，不能因醫師量能不夠就不去做。

現行規定七十五歲以上高齡換照，須完成認知功能測驗，其中包含正確回答當日的年、月、日、星期與當時所在地；觀看及念出十種圖案，收起圖案經兩分鐘後回答圖案名稱，測驗記憶力。測驗看似簡單，仍有許多長者首次測驗沒過，卻因題型差不多，多考幾次抓到「眉角」就過了。

成功大學職能治療學系副教授暨職能治療學會監事張玲慧表示，駕駛評估應著重高風險駕駛者，雖然注意力會跟著年齡退化，但肇事原因仍包含很多，如中風、低血糖等狀況，應先找到高風險駕駛後，再經完整評估確認是否有合格的駕駛能力，才能降低事故風險。

張玲慧表示，目前的換照回訓制度及測驗只能篩檢出中、重度失智者，無法篩選到輕度失智者。並非輕度失智者不能駕駛，但偏鄉與都市開車狀況不同。

張玲慧說，過去公路局在討論七十五歲以上高齡者換照制度時，當時許多學者認為僅有體檢及認知能力測驗並不足夠，應納入職能治療師評估，若要結合醫療人員就需與衛福部合作，但衛福部恐無能力編列額外經費聘職能治療師，另外醫師量能問題也須思考。

張玲慧指出，國外如歐美的職能治療師需經過嚴格訓練，成為駕駛專家並協助評估回訓制度。現在的重點是「不能因為醫師量能不夠就不去做評估」，只要有良好的制度，就一定可以由職能治療師作為駕駛專家協助評估，前幾年在討論納入職能治療師作為專業駕駛評估時，已有許多職能治療師表態有興趣加入，且確實有訓練一批人，因此建議未來應與衛福部跨部會合作、研議。