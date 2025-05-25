數百人雨中高喊「改革高齡換照」

昨天是新北三峽重大車禍往生者頭七，下一代人本交通促進會、行人零死亡推動聯盟等民間團體號召「保護下一代」大遊行，數百人冒雨上街到交通部遞陳情書；還路於民促進會在事故現場發起白紙鶴追思活動，均要求改革高齡換照制度，提高無照駕駛處罰。

民眾拉著「駕照回訓放水，孩童書包染血」白布條遊行，雨中高喊駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、改善交通工程三大訴求。

下一代人本交通促進會理事巫愷政指出，目前台灣高齡駕駛人管理制度改革，僅針對一九四二年後出生的長者換照，八十三歲以上的長者不用強制換照，且只簡易體格檢查及認知功能測驗即可換照，常有失聰、視力不佳的長者仍能通過換照，造成用路人的傷亡，回訓制度淪為形式。

巫愷政批評，交通部長陳世凱稱不接受民團「改革速度慢」的說法，但過去民團一直提倡全面回訓，交通部卻等到出事了才要改革，今年一、二月有四百多人因交通死亡，等同每日有八條生命消逝，說是「地獄」也不為過。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛表示，日本無照駕駛最高處三年以下有期徒刑，知情不報也有處罰，美國監禁十天至六個月，最高罰緩約新台幣二點九萬元，加拿大則是扣車七天及駕照暫停，台灣無照駕駛成本過低。

回訓制度方面，日、韓、美等先進國規定七十歲需要回訓換照，換照時，除健檢與認知測試，也有相關駕駛培訓；韓國更是透過六十五歲免費搭乘地鐵、交通卡補助等政策鼓勵長者繳回駕照；日本則透過駕照分級與定期回訓，以及嚴格的記點制度與違規處罰，讓不適任駕駛退場。

還路於民促進會在三峽發起白紙鶴追思活動，理事長吳宜蒨提出三項訴求，包括教育納人本交通、考量安全駕駛能力而非年齡，及政府應打造友善安全的行人設施。

吳宜蒨呼籲政府建立無照駕駛教育輔導制度，並導入刑責及累進罰則制度，讓違規者罰款金額隨著收入而提高，不能讓高所得者用金錢換取違法自由。

佛光山金光明寺昨天也在事故現場及北大國小體育館辦「祈福灑淨佛事」祈福，讓民眾以靜默方式表達哀悼與祝禱。立委蘇巧慧、新北市議員呂家愷、林國春、洪佳君、廖宜琨、卓冠廷，及新北市教育局長張明文等人也到場參加。