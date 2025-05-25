卡片、玩偶承載不捨與祝福…三峽事故現場悼念物資整理中 後續處理方式曝

新北三峽19日發生重大車禍，事故現場陸續湧入民眾擺放花束、卡片、玩偶與零食，表達悼念之情。三峽區公所宣布祈福活動於今天下午5時結束，接下來將整理現場物資，完好物品擬捐予弱勢團體，其餘將謹慎處理、送往焚化爐並進行儀式銷毀。

負責整理的31歲陳姓男子表示，會先將物資分類，查看是否過期或損壞，「能保存的會集中起來，再交由公所安排後續用途。」

雖然活動已經接近尾聲，今天下午現場仍有不少民眾前來，帶著花、卡片與孩子心中的祝福。34歲王姓婦人說，「孩子看到新聞後很難過，說想把自己的玩具送給姊姊，於是一起來獻上一點點心意。」她8歲的兒子輕聲說：「想把玩具送給姊姊，在天上才不會無聊。」

住在附近的27歲方姓男子說，這幾天他每天經過現場，「看到花愈來愈多，感覺整個社區的心都被攪動了。」不少民眾也留言表示，希望悲傷能轉化為更多人的關懷與力量。「如果能把好好的東西捐出去，真的是把大家的愛心延續下去，很好」，43歲曾姓男子說。

現場卡片中，寫著童稚卻深情的話語：「我也是你們同屆的學生，我想你們一定還有很多事情想做吧」、「已經不痛了，要在天上快快樂樂地當天使，不要再留戀人間了。」

在這場哀痛中，留下的不只是眼淚，還有台灣人民共同守護的溫柔與紀念。