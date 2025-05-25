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三峽大車禍頭七 檢警天天緊盯肇事余翁是否清醒

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
造成新北市三峽區3死12傷重大車禍的肇事78歲余姓老翁，事發後住院手術至今，檢警天天緊盯他是否恢復清醒足以應訊。記者蔣永佑／翻攝
造成新北市三峽區3死12傷重大車禍的肇事78歲余姓老翁，事發後住院手術至今，檢警天天緊盯他是否恢復清醒足以應訊。記者蔣永佑／翻攝

新北市三峽區上周發生78歲余姓老翁駕車暴衝造成3死12傷的重大車禍，由於余翁肇事後，繼續以高速竄出巷弄，直到撞上復興路中央分隔島才停下，強烈撞擊導致內臟出血及骨折，事發至今已接受兩次手術，神智仍未恢復清醒足以應訊，檢警也天天緊盯他是否清醒。

余翁住院接受手術治療的板橋亞東醫院，目前由主責調查的三峽警分局和醫院轄區所在板橋分局，分3班指派員警24小時看守，三峽警分局也每天和余翁的主治醫師保持聯繫，隨時掌握余翁恢復狀況及神智清醒程度，並隨時向檢察官回報，確認余翁何時能正式接受詢問及製作筆錄。

據了解，才接受完第二次手術的余翁，至今仍睡睡醒醒難以與人交談，因此醫師仍認定他尚無法接受檢警偵訊。至於其他如監視器、行車記錄器、被害人和目擊者等相關證人等詢問，三峽警分局早在檢察官指揮下，完成保全證據相關作為。

檢警表示，目前可說一切只等余翁身體狀況恢復，能甦醒親口還原真相，屆時余翁完整供詞，將與一周以來檢警專案小組，包括交通事故分析的學者、專家，以及運安會解讀肇事車輛專業科學分析互相比對，釐清這起重大車禍完整的肇事原因。

車禍 三峽

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