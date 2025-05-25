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三峽大車禍頭七 佛光山金光明寺現場辦祈福灑淨佛事

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
三峽佛光山金光明寺今天在三峽大車禍頭七，於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福。記者潘俊宏／攝影
三峽佛光山金光明寺今天在三峽大車禍頭七，於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福。記者潘俊宏／攝影

新北市三峽上周發生78歲余姓老翁駕車暴衝造成3死12傷的重大車禍，三峽佛光山金光明寺今天選在頭七，在事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福，並開放民眾自由獻花與禮拜，讓民眾以靜默方式表達哀悼與祝禱。

金光明寺表示，為撫慰三峽重大車禍帶來的悲傷與震撼，佛光山秉持「無緣大慈、同體大悲」的精神上午假新北市北大國小體育館舉行「為三峽車禍消災祈福灑淨佛事」，由佛光山住持心保和尚主法，率領近20位法師前往事故現場灑淨、誦經、祈福，祈願亡者得度、生者安康。

今天當地多位民代，包括立委蘇巧慧、新北市議員呂家愷、林國春、洪佳君、新北市教育局長張明文及部分學校校長，都與民眾一同參加法會，為亡者祈福。心保住持也率隊遶行事故現場四周道路，包括國光街、國成街，並循復興路132巷直到余翁自撞復興路分隔島處，沿途不斷灑水淨化，誦經祈福和超渡。

而在北大國小禮堂類，也設置有直獻花祈福及祈福卡書寫區，讓民眾向佛前獻上心香一瓣，表達對罹難者的追思與關懷。佛光山也將以佛法撫慰人心，期盼將正向力量帶入社會，為居民與行旅大眾祈願平安無災，共同營造和樂安寧的生活環境。

三峽佛光山金光明寺今天在三峽大車禍頭七，於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福。記者潘俊宏／攝影
三峽佛光山金光明寺今天在三峽大車禍頭七，於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福。記者潘俊宏／攝影

車禍 三峽

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