三峽車禍頭七雨中追思 民團哀悼提3訴求：問題不是出在年齡

新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼。還路於民促進會也發起白紙鶴追思活動，理事長吳宜蒨提出3訴求，包括教育納人本交通、考量安全駕駛能力而非年齡及政府應打造友善安全的行人設施。

「這場事故並不是一場意外，而是一連串系統性問題導致。」吳宜蒨說，他們訴求有三，一是希望將人本交通觀念帶進教育內，教導用路人是傷害力越大、責任越大，不正常的操作機動車輛會變成武器，但交通零死亡願景不是不可能；其二盼政府提供用路人更多步行選擇，而不是所有人都被迫成為駕駛，她認為今日所有孩子都要靠父母接送，這代表台灣交通出現很大問題，呼籲交通部、各縣市交通局都應重視系統性議題。

吳宜蒨強調，這次事故很多人把肇因歸咎於高齡者，她認為問題不是出在年齡，而是這位駕駛人是危險駕駛「他已經不配擁有這張駕照，就不該上路」，因此主張駕訓制度回流，並呼籲政府建立無照駕駛教育輔導制度，並導入刑責及累進罰則制度，讓違規者罰款金額隨著收入而提高，不能讓高所得者用金錢換取違法自由。