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三峽車禍頭七雨中追思 民團哀悼提3訴求：問題不是出在年齡

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，民團發起摺白紙鶴追思。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，民團發起摺白紙鶴追思。記者劉懿萱／攝影

新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼。還路於民促進會也發起白紙鶴追思活動，理事長吳宜蒨提出3訴求，包括教育納人本交通、考量安全駕駛能力而非年齡及政府應打造友善安全的行人設施。

「這場事故並不是一場意外，而是一連串系統性問題導致。」吳宜蒨說，他們訴求有三，一是希望將人本交通觀念帶進教育內，教導用路人是傷害力越大、責任越大，不正常的操作機動車輛會變成武器，但交通零死亡願景不是不可能；其二盼政府提供用路人更多步行選擇，而不是所有人都被迫成為駕駛，她認為今日所有孩子都要靠父母接送，這代表台灣交通出現很大問題，呼籲交通部、各縣市交通局都應重視系統性議題。

吳宜蒨強調，這次事故很多人把肇因歸咎於高齡者，她認為問題不是出在年齡，而是這位駕駛人是危險駕駛「他已經不配擁有這張駕照，就不該上路」，因此主張駕訓制度回流，並呼籲政府建立無照駕駛教育輔導制度，並導入刑責及累進罰則制度，讓違規者罰款金額隨著收入而提高，不能讓高所得者用金錢換取違法自由。

現場也不少前來弔唁的民眾，立委蘇巧慧從頭七法會離開，表情肅穆到追思現場獻花弔唁；一名附近社區的媽媽疾呼「大家不要忘記這件事」，她自己也有年齡相仿的孩子，看到這件事很心碎，認為肇事者余翁5年前衝撞一對母子，也要一併調查清楚。另一名父親則帶著孩子來祭拜說，自己也曾是三峽國中學生，生在這裡、長在這裡沒想到發生憾事，肇事者真的太可惡。

新北三峽日前發生重大車禍，立委蘇巧慧今從頭七法會離開後，表情肅穆到追思現場獻花弔唁。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，立委蘇巧慧今從頭七法會離開後，表情肅穆到追思現場獻花弔唁。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼，民團也發起摺白紙鶴追思。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼，民團也發起摺白紙鶴追思。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼。記者劉懿萱／攝影
新北三峽日前發生重大車禍，造成3死12傷悲劇，今是往生者頭七法會，天空雖然下起細雨但仍有不少民眾帶著花束前來哀悼。記者劉懿萱／攝影
新北市三峽區日前發生重大車禍釀成三死，佛光山金光明寺明今天在事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福。記者潘俊宏／攝影
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車禍 三峽

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