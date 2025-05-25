交部擬下修高齡換照年齡 基層向立委反映盼別年齡歧視

近期發生幾起造成死傷的重大車禍事件，恰巧肇事駕駛都是70歲以上長者。交通部近日表示，擬修法下修高齡換照年齡，從現行規定的75歲以上修正成70歲以上。不少國民黨立委表示，有接到基層反映，修法只從年齡規範著手易造成「年齡歧視」，應經科學化評估整體評估換照制度，健檢等項目也應微調，確保每位駕駛都是適任，以保護駕駛人也保護行人。

三峽北大國小外道路車禍釀嚴重死傷後，行政院長卓榮泰在最近一次行政院會指出，交通部已檢討交通安全機制，盼此類事件不再發生；交部則透露將修法將高齡換照年齡調整至70歲，並強調「從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全地駕駛」。

國民黨立委廖先翔表示，換照年齡調整是最無關痛癢的改革，單純是為了回應社會而虛應故事，反而造成長輩認為遭到歧視，要調整換照年齡不是不行，而是要科學化的評估，統計到底幾歲過後的肇事率有明顯提升而非憑感覺。

廖先翔指出，長期以來，民間團體呼籲的是考照、回訓以及換照整體制度的改革，著重於所有的測驗不能流於形式，而是要汰除不適任的駕駛；把每位駕駛當作獨立個體看待，而非以年齡區分，以確保每位駕駛都是適任。

國民黨立委林沛祥也說，有收到一些長者民眾反映，其實真的不應該以年齡來作為標準，不能說這樣剝奪70歲以上民眾的開車權利，尤其75歲以上長者未來會越來越多，長者感覺只因為年紀大被歧視可能難免，建議修法時是透過微調相關規範，看能否從健檢上規範，針對行車能力、手眼協調性等檢查及測試加強，保護駕駛人自己也保護行人。

近期已經不少民代都接到民眾反映，從年齡一刀切根本就是「年齡歧視」，肇事很多不見得是年齡問題，沒有一個判斷標準，很難讓大家接受。另外，也有民眾向本報表示，都會區交通方便還可以，偏鄉地區這根本不可能，搞不好因此無照上路的會更多。