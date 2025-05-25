三峽車禍後續 余男仍昏迷無法筆錄 受傷女童情況穩定持續恢復

新北三峽重大車禍造成3死12傷，亞東醫院今表示，目前收治的14歲劉姓女童病況穩定，手術效果良好，持續恢復中；而肇事78歲余姓男子仍留加護病房治療，狀況尚無明顯變化，意識狀況仍無法配合警方製作筆錄，案情暫難進一步釐清。

三峽警分局副分局長林子翔日前表示，警方已於23日到院拜會主治醫師，詢問余男的身體狀況。院方當時回覆，病患仍在加護病房觀察中，意識不清，尚無法接受偵訊，筆錄尚未製作。

亞東醫院今日進一步說明，目前余男整體治療狀況「尚無異動」，後續仍需視其恢復情形才能評估是否具備接受警方偵訊的條件。

另院方表示，15歲陳姓女童已於23日出院返家休養，14歲劉姓女童則於同日完成第二次手術，並由加護病房轉入普通病房，目前病況穩定，正在恢復中，後續將進行復健與追蹤治療。