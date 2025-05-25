三峽肇事翁未醒 最快本周作筆錄

七十八歲余姓老翁十九日駕車肇禍，造成三人罹難、十二人受傷，輿論譁然。新北市警三峽分局表示，余尚未清醒，最快本周才能製作筆錄，釐清事故原因。為追悼罹難者、傳達關懷之情，今天有多場追思與祈福活動，三峽區公所下午五點將淨空現場，還給居民平靜生活。

余姓老翁十九日在北大國小旁衝撞下課學童與接送的家長，釀三死十二傷慘劇，余也在傷者名單上。

余經亞東醫院收治，醫院廿日為余做第二次手術，目前他仍在加護病房，意識狀態待觀察。

三峽警方從事發至今，持續派員在加護病房外戒護，每天詢問醫師余的恢復狀況。警方昨表示，余目前尚未清醒，最快本周才能製作筆錄。警方強調，屆時會依余的說法交叉比對，還原事發經過並釐清肇事責任，現在還沒有車禍事故死傷家屬提出告訴。

今天上午十點，三峽佛光山金光明寺將在事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」，隨後開放民眾獻花至十一時卅分，讓市民以靜默的方式表達哀悼與祝禱。

同一時段民間團體「還路於民 Vision Zero Taiwan」也將於北大國小斜對面公園發起「白紙鶴追思活動」。活動自上午十一點開始，邀請市民自備白花與白紙，折成紙鶴並點燭悼念，祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常。

三峽區公所也公告，所有活動至下午五點結束，可利用的資源將轉贈給弱勢族群，同時將淨空現場。