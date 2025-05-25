聽新聞
0:00 / 0:00
三峽肇事翁未醒 最快本周作筆錄
七十八歲余姓老翁十九日駕車肇禍，造成三人罹難、十二人受傷，輿論譁然。新北市警三峽分局表示，余尚未清醒，最快本周才能製作筆錄，釐清事故原因。為追悼罹難者、傳達關懷之情，今天有多場追思與祈福活動，三峽區公所下午五點將淨空現場，還給居民平靜生活。
余姓老翁十九日在北大國小旁衝撞下課學童與接送的家長，釀三死十二傷慘劇，余也在傷者名單上。
余經亞東醫院收治，醫院廿日為余做第二次手術，目前他仍在加護病房，意識狀態待觀察。
三峽警方從事發至今，持續派員在加護病房外戒護，每天詢問醫師余的恢復狀況。警方昨表示，余目前尚未清醒，最快本周才能製作筆錄。警方強調，屆時會依余的說法交叉比對，還原事發經過並釐清肇事責任，現在還沒有車禍事故死傷家屬提出告訴。
今天上午十點，三峽佛光山金光明寺將在事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」，隨後開放民眾獻花至十一時卅分，讓市民以靜默的方式表達哀悼與祝禱。
同一時段民間團體「還路於民 Vision Zero Taiwan」也將於北大國小斜對面公園發起「白紙鶴追思活動」。活動自上午十一點開始，邀請市民自備白花與白紙，折成紙鶴並點燭悼念，祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常。
三峽區公所也公告，所有活動至下午五點結束，可利用的資源將轉贈給弱勢族群，同時將淨空現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言