新北三峽重大車禍釀3死12傷 警：涉肇事男仍無法製作筆錄
新北三峽重大車禍，住院傷者病況穩定。亞東醫院今天表示，「余姓男子治療狀況尚無異動」。也就是說，依據涉嫌肇事余男的意識狀況，仍無法製作筆錄，釐清車禍當時的發生情形。
新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。
三峽警察分局副分局長林子翔23日表示，昨天上午警方前往醫院拜會主治醫師瞭解余男病情，主治醫師表示，病患目前還在加護病房觀察中，意識狀況尚無法製作偵訊筆錄。
亞東醫院今天表示，「余男治療狀況尚無異動」。另外，15歲女童昨（23）日已出院返家休息。14歲女童昨（23）日進行二次手術，從加護病房轉到普通病房後，病況穩定，持續休息恢復中。
三峽警方今天向中央社記者證實，依照余男病況，今天仍無法製作詢問筆錄。
教育局統計，包括恩主公醫院、市立土城醫院、亞東醫院，仍有1名三峽國中學生住在加護病房，5名學生住在普通病房。土城醫院今天告訴記者，病患醫療狀況無變化，持續恢復中。
車禍現場的北大國小前面人行道，湧入大量民眾擺放追思物品與鮮花；除民眾自動前往悼念外，曾發起獻花活動的林峻丞，則在臉書（Facebook）公布，當初是想邀請大家獻上一朵花，為悲傷找個出口，也為受傷的靈魂點一盞燈。
林峻丞說，未料，短時間內台灣人的愛心如海嘯般湧現。鮮花、零食、玩偶鋪滿了整片綠地，讓公園彷彿變成座記憶的花園。
他呼籲，讓大家暫停悲傷，讓學校恢復讀書聲，讓社區回到日常節奏；但不是遺忘，而是為了繼續前行；暫停悲傷並非冷淡，而是為孩子重建安全與希望的環境。
三峽區公所表示，轉述家屬心聲，感謝各界關懷，呼籲不要放食物，現場有卡片祝福區，現場預計開放至25日（頭七）為止，盼望讓校園與社區恢復平靜。
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