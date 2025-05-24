三峽車禍明天頭七法會 「還路於民」發起白紙鶴追思
新北市三峽區19日發生重大交通事故，78歲老翁於北大國小旁衝撞學童與家長，造成3人不幸罹難、12人受傷，引發社會震驚與悲痛。為追悼罹難者並傳達關懷之情，將於明日舉行多場追思與祈福活動，公所並將在下午5點清空現場，還給居民平靜生活。
明上午10時，佛光山金光明寺將於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」祈福，隨後開放民眾自由獻花與禮拜，持續至11時30分，讓市民以靜默方式表達哀悼與祝禱。
同一時段民間團體「還路於民 Vision Zero Taiwan」也將於北大國小斜對面公園發起「白紙鶴追思活動」。活動自上午11時展開，邀請市民自備白花與白紙，折成紙鶴並點燭悼念，希望透過靜默與簡樸的行動，傳達對罹難者的追思與對交通正義的呼籲。
三峽公所也發布公告祈福活動將於當日下午5時結束，後續將妥善整理可利用的資源，轉贈給弱勢族群。將現場清空恢復往日平靜。
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