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三峽車禍議員拋「家長接送區」 交通局有解方

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員廖宜琨北大國小事故正是「乳酪效應」，當動線設計不良、違規行為未受控管、空間條件未妥善規劃等多重疏漏，當所有漏洞不幸對齊，悲劇便會突破所有防線發生。記者李定宇／攝影
議員廖宜琨北大國小事故正是「乳酪效應」，當動線設計不良、違規行為未受控管、空間條件未妥善規劃等多重疏漏，當所有漏洞不幸對齊，悲劇便會突破所有防線發生。記者李定宇／攝影

新北三峽區北大國小旁路口發生重大車禍事故，議員認為，北大國小後門國慶路、三鶯線空間下方相對充裕，可整合作為人行道與避車彎使用，規畫為家長接送的臨停區。

交通局表示，家長接送區將依學校及家長需求，並考量行車安全下評估設置，初步建議可利用國慶路直線段橋墩間，在安全視距範圍內規畫2處避車彎供家長接送區使用，亦會加強相關警示標誌標線，以提升安全性。

議員廖宜琨說， 現場鄰近捷運高架下方設有廊道，可整合作為人行道與避車彎使用，規劃為家長接送的臨停區，並明確設置「即停即走」的動線標示，引導車流有序進出。藉由前後門動線分流及捷運廊道的整合運用，可有效降低學生與車輛接觸的風險。對此，交通局與捷運局均表示此方案具可行性，並將著手進行後續規劃。

捷運局表示，捷運三鶯線今年底完工，復舊部分於國成街轉入國慶路轉角處，將設置有銜接行穿線的人行道，預計配合三鶯線完工期程完成復舊工程。捷運三鶯線行經三峽區國慶路上，目前也正辦理道路周邊復舊工程，依照原本的三車道車道線型復舊，臨近北大國小側落墩柱，並設置分隔島保護。

因橋墩跨距約25公尺且臨單車道側，後續如經交通局評估適合作為接送區，捷運局將配合辦理。

車禍 三峽

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