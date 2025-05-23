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影／三峽3死12傷車禍肇事翁原定今3度手術 妻失聯？警證實誤傳

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
外傳新北市三峽區重大死傷車禍涉嫌肇事的余翁原定今3度手術，新北市三峽警分局副分局長林子翔今表示， 經警方調查，證實為誤傳。記者王長鼎／攝影
外傳新北市三峽區重大死傷車禍涉嫌肇事的余翁原定今3度手術，新北市三峽警分局副分局長林子翔今表示， 經警方調查，證實為誤傳。記者王長鼎／攝影

新北市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子目前仍在醫學中心亞東醫院加護病房，外傳原定今天要第3度手術及醫院連繫不上家屬，已請警方協助連繫。對此，三峽警方今天下午舉行記者會澄清，確認為誤傳。

新北市三峽警分局副分局長林子翔今天下午召開記者會表示，警方今天上午前往亞東醫院拜會主治醫師，有關余男病情部分，醫師表示，目前仍在加護病房觀察，意識狀況尚無法接受偵訊。他指出，今天傳出余男將進行第三次手術及員警找不到余男老婆部分，經警方查證均為不實訊息。

林子翔說，警方專案小組調查肇事前余男在案發當天的行車路線，傳出他從中部開車北上後，未於第一時間返家，經警方查證，余男開車到三峽下交流道後，確實是先到一處公園旁臨停，下車放置種植用盆栽及肥料，大約停留10分鐘，才繼續開車上路，卻在返家途中發生車禍事故。

林子翔表示，余男車上發現的粉圓冰，經查證是余在從北二高返程途中，行經關西休息站所購買，並非在三峽地區繞行購買。

林子翔強調，警方依新北地檢署檢察官指揮持續調查各項事證，目前還有需待肇事余男清醒後釐清事發經過情況，警方也會依已蒐集的相關事證進行交叉比對，檢警一定會做最詳盡及完整的調查，全力還原真相，給被害人及家屬一個交代。

車禍 手術 加護病房 亞東醫院 三峽

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