三峽車禍民眾要求公布行車紀錄器 警分局回應了

新北三峽區日前發生嚴重車禍，余姓駕駛高速衝撞學區路口，造成多名學童與路人死傷，引發社會關注。對於外界質疑駕駛是否涉及路怒症或蓄意衝撞，三峽警分局21日表示，研判沒行車糾紛跡象，但此說法引起網友反彈，要求完整公布行車紀錄器畫面，警分局表示，目前行車紀錄器畫面屬於偵查內容。

事件發酵後，網友追問駕駛為何在放學時段闖入禁行汽車的學區？為何在紅燈號誌下不減速？部分留言更直指不是過失殺人，而是蓄意謀殺。

而三峽警分局21日表示研判沒有蓄意衝撞的跡證。民眾則認為車禍與行車糾紛無關，真的要大家信服，就請把行車記錄器完整公佈，不然要大家怎麼相信呢？不要出事當天好像都很關心，之後就不了了之，真的要站在民眾立場，替民眾發聲，而不是作秀給大家看。

三峽警分局對此表示，案件目前地檢署檢察官偵辦，相關收集資料都屬於偵查內容，而且未來會受到國民法官的檢驗。