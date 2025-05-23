快訊

台鐵旅客施暴頻傳 研擬員工配置辣椒水、1情況強制下車

哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

三峽車禍民眾要求公布行車紀錄器 警分局回應了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽警分局對此表示，案件目前地檢署檢察官偵辦，相關收集資料都屬於偵查內容，而且未來會受到國民法官的檢驗。圖／臉書社團翻攝
三峽警分局對此表示，案件目前地檢署檢察官偵辦，相關收集資料都屬於偵查內容，而且未來會受到國民法官的檢驗。圖／臉書社團翻攝

新北三峽區日前發生嚴重車禍，余姓駕駛高速衝撞學區路口，造成多名學童與路人死傷，引發社會關注。對於外界質疑駕駛是否涉及路怒症或蓄意衝撞，三峽警分局21日表示，研判沒行車糾紛跡象，但此說法引起網友反彈，要求完整公布行車紀錄器畫面，警分局表示，目前行車紀錄器畫面屬於偵查內容。

事件發酵後，網友追問駕駛為何在放學時段闖入禁行汽車的學區？為何在紅燈號誌下不減速？部分留言更直指不是過失殺人，而是蓄意謀殺。

而三峽警分局21日表示研判沒有蓄意衝撞的跡證。民眾則認為車禍與行車糾紛無關，真的要大家信服，就請把行車記錄器完整公佈，不然要大家怎麼相信呢？不要出事當天好像都很關心，之後就不了了之，真的要站在民眾立場，替民眾發聲，而不是作秀給大家看。

三峽警分局對此表示，案件目前地檢署檢察官偵辦，相關收集資料都屬於偵查內容，而且未來會受到國民法官的檢驗。

車禍 三峽

延伸閱讀

三峽車禍案發地辦哀悼「更大、更熱鬧」？當地民眾兩派激烈論戰

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

三峽車禍震驚全台！「唐綺陽神預言」網看傻：準到雞皮疙瘩

三峽車禍民團號召遊行 北市交通局長認同訴求

相關新聞

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

新北市市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子目前仍在醫學中心亞東醫院加護病房，原定今天要第3度手...

三峽車禍民眾要求公布行車紀錄器 警分局回應了

新北三峽區日前發生嚴重車禍，余姓駕駛高速衝撞學區路口，造成多名學童與路人死傷，引發社會關注。對於外界質疑駕駛是否涉及路怒...

三峽車禍案發地辦哀悼「更大、更熱鬧」？當地民眾兩派激烈論戰

三峽北大國小日前發生嚴重車禍釀3死12傷，事件引發全台關注。然而災後持續多日的大型哀悼活動，卻在當地掀起爭議。臉書社團民...

三峽車禍第五天 議員廖宜琨今現場會勘批「多重疏漏」至事故發生

19日三峽北大國小旁路口發生重大車禍事故，造成3人不幸罹難、多人受傷，議員廖宜琨北大國小事故正是「乳酪效應」，當動線設計...

冷眼集／下修換照年齡…決策急就章 交部提油救火

交通部長陳世凱曾說，「行人在斑馬線上被撞傷或撞死是國恥」。三峽重大車禍發生後，交通部隔日火速祭出高齡換照年齡下修政策，但...

三峽車禍悲劇 民團號召周日千人遊行

新北三峽恐怖車禍釀三死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召周日上街至交通部抗議，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。