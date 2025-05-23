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三峽車禍案發地辦哀悼「更大、更熱鬧」？當地民眾兩派激烈論戰
三峽北大國小日前發生嚴重車禍釀3死12傷，事件引發全台關注。然而災後持續多日的大型哀悼活動，卻在當地掀起爭議。臉書社團民眾發文表示，現場已非單純的悼念，而是「一次又一次的放大與操作」，點名龍埔里長過度主導活動、影響居民生活，並呼籲應停止擴大儀式，但也有網友認為發文者不能代表多數人意見，兩派論點在網路激烈辯論。
發文者指出，日前親耳聽見里長指揮區長調度活動細節，彷彿整起活動成為其主場秀，忽略區公所與基層警消疲於奔命的現實。批評里長想把活動辦得更大、更熱鬧，並質疑這樣的作法是否已偏離哀悼初衷，淪為造勢。呼籲應回歸安寧，讓居民與學童盡快恢復正常生活。
此番言論引發社群熱議，有網友表示贊同，認為整個都變調了、孩子每天都經過現場太痛苦，也有人主張與其追求曝光，不如實質幫助家屬，支持設立專戶集中捐助資源。有民眾指出，志工每日清理腐敗食品相當辛苦，哀悼現場應避免放置易腐物品，勿造成另類公害。
然而，另有不少聲音認為哀悼活動不可輕言草率結束。網友表示事發不到一周，若草草結束恐被遺忘、這是讓社會正視高齡駕駛議題的重要契機，也有留言指出三峽是充滿人情味的地方，不該因幾句話終止大家的集體記憶。部分人更強調，真正的幫助不只是金錢，而是喚起社會改革的共識。
面對兩派立場激烈交鋒，有人力挺版主說出居民心聲，也有人質疑其無法代表多數意見。有人建議募款箱與救難專戶都可以設立，兼顧心意與實質援助；亦有人提醒莫讓情緒操作掩蓋制度改革的討論空間。
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