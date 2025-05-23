影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

新北市市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子目前仍在醫學中心亞東醫院加護病房，原定今天要第3度手術， 傳醫院連繫不上家屬，已請警方協助連繫。

新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，本月19日下午4時許分放學時間發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經該處，疑似突然失控暴衝，衝撞多名路人，現場共15人輕重傷，其中有3人經送醫搶救仍宣告死亡。

新北市三峽警分局偵查隊長顏嘉今天上午前往亞東醫院，找醫院師了解余翁目前就醫狀況，針對外界對案情的任何揣測，他皆回答，「目前還沒辦法說明」。