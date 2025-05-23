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影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

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影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市三峽警分局偵查隊長顏嘉今天上午前往亞東醫院，找醫院師了解余翁目前就醫狀況。記者王長鼎／攝影
新北市三峽警分局偵查隊長顏嘉今天上午前往亞東醫院，找醫院師了解余翁目前就醫狀況。記者王長鼎／攝影

新北市市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子目前仍在醫學中心亞東醫院加護病房，原定今天要第3度手術， 傳醫院連繫不上家屬，已請警方協助連繫。

新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，本月19日下午4時許分放學時間發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經該處，疑似突然失控暴衝，衝撞多名路人，現場共15人輕重傷，其中有3人經送醫搶救仍宣告死亡。

新北市三峽警分局偵查隊長顏嘉今天上午前往亞東醫院，找醫院師了解余翁目前就醫狀況，針對外界對案情的任何揣測，他皆回答，「目前還沒辦法說明」。

據了解，余男目前雖生命徵象趨於穩定，但仍昏迷中，意識並不清楚。警方表示，將待余男恢復意識後詢問，了解當天確實事發經過情況，以釐清相關原因和責任歸屬。

新北市市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子原定今天要第3度手術， 傳醫院連繫不上家屬，已請警方協助連繫。圖／聯合報系資料照
新北市市三峽區本月19日發生3死12傷重大車禍事故，涉嫌肇事余姓男子原定今天要第3度手術， 傳醫院連繫不上家屬，已請警方協助連繫。圖／聯合報系資料照

車禍 三峽

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