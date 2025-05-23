三峽車禍第五天 議員廖宜琨今現場會勘批「多重疏漏」至事故發生

19日三峽北大國小旁路口發生重大車禍事故，造成3人不幸罹難、多人受傷，議員廖宜琨北大國小事故正是「乳酪效應」，當動線設計不良、違規行為未受控管、空間條件未妥善規劃等多重疏漏，當所有漏洞不幸對齊，悲劇便會突破所有防線發生。

廖宜琨今邀集交通局及市府相關局處，在國慶路社區會勘北大國小前後門通學動線與家長接送區，並要求各權責單位於會勘後兩周內提出具體書面改善計畫。

廖宜琨指出，北大國小周邊的國光街為路幅狹小的社區道路，卻負擔大量機車與汽車通行，且多數家長選擇自行接送，導致車流高峰與學生通行時間高度重疊，但這也非僅有北大國小有的情況，新北市大多數學校常在缺乏有效人車分離規劃與警力疏導的情況下，讓孩童在車陣間穿梭。

廖宜琨指出，北大國小事故正是「乳酪效應」真實體現，當動線設計不良、違規行為未受控管、空間條件未妥善規劃等多重疏漏，當所有漏洞不幸對齊，悲劇便會突破所有防線發生。因此，從系統性角度出發，逐一補強每一道防線，才能真正預防憾事再次發生，守護學童通學安全。

今日會勘的重點在於針對現有空間條件進行有效調整。北大國小後門國慶路空間相對充裕，且鄰近捷運高架下方設有廊道，可整合作為人行道與避車彎使用，規劃為家長接送的臨停區，並明確設置「即停即走」的動線標示，引導車流有序進出。藉由前後門動線分流及捷運廊道的整合運用，可有效降低學生與車輛接觸的風險。對此，交通局與捷運局均表示此方案具可行性，並將著手進行後續規劃。

廖宜琨表示，針對北大國小前門的交通安全問題，他將持續督促交通局於國成街與國光街校門前設置彈性升降式車擋柱，於學生上下學的固定時段封閉車輛進入。同時，他也要求在校園周邊重要路口增設科技執法設備，加強違規取締與交通秩序管理，並將持續追蹤執行情況，督促市府於兩週內提出具體的改善方針。

會勘結束後，學校與家長會將共同舉辦說明會，廖宜琨也將聯合市府各相關局處一同出席，向家長與社區說明規劃內容，期盼凝聚共識、取得鄰近社區與學校的支持，共同推動通學安全改善方案。