冷眼集／決策急就章 交部提油救火

交通部長陳世凱曾說，「行人在斑馬線上被撞傷或撞死是國恥」。三峽重大車禍發生後，交通部隔日火速祭出高齡換照年齡下修政策，但急就章宣布，不但澆不熄民眾怒火，還引發對高齡駕駛歧視疑慮，簡直提油救火。

三峽車禍慘狀震驚全台，民眾紛紛指責交通部不作為，導致重大車禍頻頻發生，交通部及部長陳世凱首當其衝。事發後，交通部沉寂一晚，隔日晚間緊急舉行記者會並宣布下修換照年齡至七十歲，突如其來的決策，反掀起另波浪潮。

台灣今年將邁入超高齡社會，逾六十五歲者達二成以上。高齡駕駛認為遭歧視，路權團體痛批交通部搞不清楚，重點從不關乎年齡，而是現行換照制度急需改革。

面對長者不滿及民團建議，交通部聞風不動，陳世凱甚至說「不接受民團質疑交通部無作為、推動龜速的說法」，立刻激怒民團，數十個路權團體周日將從行政院遊行至交通部，抗議交通部及陳世凱傲慢。

高齡駕駛確實是行人地獄肇事的原因之一，但並非占絕大部分，高齡駕駛換照議題也值得討論，但這麼重大政策，不該在尚未召集專家學者研議、與路權團體溝通，沒有取得共識前就倉促推上檯面。

行人地獄及衝撞行人問題，絕非下修換照年齡就會消失，交通部應認真尋找問題關鍵，耐心且積極與大眾溝通，偏鄉長者交通配套措施也該思考如何解決，才是踏出解決問題的第一步。