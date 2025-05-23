下修換照年齡挨轟 交部：從未禁止年長者開車

新北三峽北大國小外道路車禍釀嚴重死傷，行政院長卓榮泰昨在院會指出，交通部已檢討交通安全機制，盼此類事件不再發生；不過，近期政府有意下修高齡換照年齡至七十歲，引發反彈，交通部強調，「從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全地駕駛」。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，交通部提出三項改革駕照的策略，包括考照加嚴增加識別度；檢討回訓制度；違規者要強化回訓，增加安全駕駛風險的意識等。他也說，換照是針對高齡者，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全地駕駛」。

對於高齡駕駛換照年齡下調，台灣職能治療學會指出，現行七十五歲以上駕駛認知篩檢題目簡單，難以測試反應速度、空間判斷能力，建議採取駕駛人回訓制度化、建置高風險駕駛篩檢系統。

台灣職能治療學會監事張玲慧說，近期參加世壯運的長輩，許多人已八、九十歲，仍反應敏捷，這群人即使開車上路也沒有問題，「關鍵應在身心功能，而不是強調年齡本身」。

職能治療師陳郁婷表示，國際研究指出，以年齡作為標準，對降低交通事故幫助不大，瑞典甚至將其視為「年齡歧視」，許多歐盟國家已取消高齡者換照制度，轉為強調功能評估。

行政院發言人李慧芝昨轉述卓榮泰在會中說，交通部已啟動檢討交通安全機制，盼此後能有效改善；希望交通安全及檢調的各項調查能盡快釐清，恢復社會的平靜。