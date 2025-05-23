三峽車禍悲劇 民團號召周日千人遊行

新北三峽恐怖車禍釀三死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召周日上街至交通部抗議，預估有十二個民團、上千人響應。時代力量痛訴，「回訓」制度改革已等了卅二年，歷經五任總統，交通部始終「傲慢怠惰」，呼籲推動駕駛人全面回訓制。

回訓制度指在固定年限換照考試及體檢，肇事者要上安全教育課。下一代人本交通促進會理事游立維指出，民間團體多年來多次建言，但交通部屢次拖延，改革無法落實。他強調，問題並不僅是高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈，呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容缺失，並在住宅區落實有效降速設計。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，聯盟提出的三大訴求，包含駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善，已向交通部倡議多年。現行高齡換照僅有簡易體檢與認知測驗，難以真正判斷駕駛能力，甚至對民國卅一年以前出生者免換照，實屬不合時宜。

陳愷寧表示，周日發起的「保護下一代」大遊行，預估將有十二個民間團體、超過上千民眾響應參加，也盼朝野各黨能推動修法保障行人。

時代力量黨主席王婉諭說，交通部首次提出駕照回訓必要性報告是在一九九三年，駕照回訓是一段長達卅二年的改革路，歷經五任總統，到今天還沒有完成。立委張雅琳表示，三峽車禍凸顯高齡駕駛制度不足，但問題不在年齡，而在風險辨識、科技配備與高齡者替代交通方案的缺乏。

還路於民行人路權促進會昨赴行政院遞交全國集結請願書，指這次事故顯現道路工程設施從缺、公共路網建設缺乏、高風險駕駛人篩選鬆散、執法績效缺乏循證決策、車體及保護科技規範不完善等多重問題。呼籲交通部針對全年齡高風險駕駛的監理通盤檢討，並預告周日將在北大國小斜對面公園舉辦「白紙鶴追思活動」。

肇事老翁狀況穩定

另外，肇事的七十八歲余姓老翁生命徵象已趨於穩定，偶爾可睜開眼，術後虛弱，還不能做筆錄，警方要求醫院協助對老翁抽血及採尿送驗，檢驗結果最快下周出爐。