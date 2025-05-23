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三峽車禍悲劇 民團號召周日千人遊行

聯合報／ 記者胡瑞玲江婉儀李定宇張策王長鼎／連線報導
新北市三峽日前發生重大車禍，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟代表決定在周日舉行遊行，抗議交通部對民間建言的傲慢怠惰。記者潘俊宏／攝影
新北市三峽日前發生重大車禍，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟代表決定在周日舉行遊行，抗議交通部對民間建言的傲慢怠惰。記者潘俊宏／攝影

新北三峽恐怖車禍釀三死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召周日上街至交通部抗議，預估有十二個民團、上千人響應。時代力量痛訴，「回訓」制度改革已等了卅二年，歷經五任總統，交通部始終「傲慢怠惰」，呼籲推動駕駛人全面回訓制。

回訓制度指在固定年限換照考試及體檢，肇事者要上安全教育課。下一代人本交通促進會理事游立維指出，民間團體多年來多次建言，但交通部屢次拖延，改革無法落實。他強調，問題並不僅是高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈，呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容缺失，並在住宅區落實有效降速設計。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，聯盟提出的三大訴求，包含駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善，已向交通部倡議多年。現行高齡換照僅有簡易體檢與認知測驗，難以真正判斷駕駛能力，甚至對民國卅一年以前出生者免換照，實屬不合時宜。

陳愷寧表示，周日發起的「保護下一代」大遊行，預估將有十二個民間團體、超過上千民眾響應參加，也盼朝野各黨能推動修法保障行人。

時代力量黨主席王婉諭說，交通部首次提出駕照回訓必要性報告是在一九九三年，駕照回訓是一段長達卅二年的改革路，歷經五任總統，到今天還沒有完成。立委張雅琳表示，三峽車禍凸顯高齡駕駛制度不足，但問題不在年齡，而在風險辨識、科技配備與高齡者替代交通方案的缺乏。

還路於民行人路權促進會昨赴行政院遞交全國集結請願書，指這次事故顯現道路工程設施從缺、公共路網建設缺乏、高風險駕駛人篩選鬆散、執法績效缺乏循證決策、車體及保護科技規範不完善等多重問題。呼籲交通部針對全年齡高風險駕駛的監理通盤檢討，並預告周日將在北大國小斜對面公園舉辦「白紙鶴追思活動」。

肇事老翁狀況穩定

另外，肇事的七十八歲余姓老翁生命徵象已趨於穩定，偶爾可睜開眼，術後虛弱，還不能做筆錄，警方要求醫院協助對老翁抽血及採尿送驗，檢驗結果最快下周出爐。

車禍 三峽

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