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三峽車禍民團號召遊行 北市交通局長認同訴求

中央社／ 台北22日電

新北市三峽區發生重大車禍，民團25日將上街遊行。台北市議員柳采葳今天表示，這是無數事故累積的血淚呼喊，建議參與；台北市交通局長謝銘鴻說，認同民團3訴求。

台北市議會下午進行交通部門詢答，國民黨議員柳采葳表示，針對三峽78歲高齡駕駛造成3死12傷重大車禍，民間團體將於25日上街遊行，提出「駕駛人全面回訓、改革高齡換照制度、交通工程法制化」等3大訴求。

柳采葳說，這3點訴求不是只寫在紙上，而是無數事故累積下的血淚呼喊，詢問身為交通局長的謝銘鴻當天是否能盡量排除萬難，親到現場傾聽民意。

謝銘鴻答詢表示，對於民團所提3項訴求方向，大都非常認同，且都是交通局戮力在做的事情，但因自己當天有2025雙北世界壯年運動會行程，可能無法參與。

他說，交通局平時都有和民團保持接觸和溝通聯繫，會持續支持正當的政策建議與改革目標。

車禍 三峽

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