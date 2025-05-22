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三峽車禍7學生仍住院 OHCA女童救回創傷性腦損觀察中

中央社／ 新北22日電
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，車輛保險桿散落現場，距離第1肇事地點約20公尺。中央社
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，車輛保險桿散落現場，距離第1肇事地點約20公尺。中央社

新北三峽發生重大車禍，7名學童仍住院。1名女童到院前無生命跡象被救回。市立土城醫院今天表示，OHCA（到院前無呼吸心跳）女童因創傷性腦損傷，仍持續在加護病房接受觀察與治療。

新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

市府教育局下午告訴中央社記者，統計目前仍有7名學童住院治療。其中，在三峽恩主公醫院治療的2名學童，肢體受傷，都已在普通病房休養。

亞東醫院今天表示，住院2名國中女童，目前病況穩定，身心均持續恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供支持。

目前在市立土城醫院有3名學童住院，副院長游明晉下午表示，三峽車禍中，有2名學童都已順利脫離呼吸器，恢復情況穩定，若一切順利，預計明天（23日）轉入普通病房進行後續治療。

車禍發生時，有1名女童被送到土城醫院時呈現無呼吸心跳（OHCA），後來搶救恢復生命跡象。院方說，OHCA女童因創傷性腦損傷，仍持續在加護病房接受觀察與治療。

不過，土城醫院OCHA受傷女童，當時是與另兩名往生女童一起放學，遭此意外令家長情緒打擊很大，目前，除班導師為窗口外，也婉拒外界、教育局關心與打擾。

家屬透過醫院轉教育局呼籲，基於病患及家屬隱私與醫療秩序，請各界不要在加護病房打擾，孩子仍處於關鍵療養階段，請給予家屬安靜、平穩的陪伴空間。

教育局說，三峽國中的學校心理輔導持續進行，也對車禍傷亡的班級關注學生身心發展；同時為仍住院中的學生給予集氣與祝福。目前全力協助與陪伴學校關心學生、陪伴家屬與心理支持。

車禍 三峽

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