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三峽北大國小旁車禍案 犯保協會新北分會啟動保護機制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，本月19日下午4時許分放學時間發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經該處，疑似突然失控暴衝，衝撞多名路人，現場共15人輕重傷，其中有3人經送醫搶救仍宣告死亡。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會當天接獲新北地檢署通知檢察官相驗遺體時間，協會派員分別至恩主公醫院及亞東醫院於相驗現場慰問陪伴家屬，包含犯保臺北及士林分會支援人力，出動專任人員及保護志工共13人。

新北地檢署檢察官本月20 日上午10時及11時分別至恩主公醫院及亞東醫院相驗被害人遺體，犯保協會新北分會人員提前抵達與家屬接觸並關懷慰問家屬，由於家屬均相當悲痛，尤其兩位都是小朋友，白髮人送黑髮人，難過不捨的心情可以想見，分會人員除陪伴在旁安撫外，亦傾聽家屬的心聲，對於家屬提到有關的法律程序，也一一回覆，並適時告知相關的權益訊息，同時交付準備的溫馨關懷包。

犯保協會人員昨也陪同家屬到招魂現場，保護家屬隱私及穩定情緒，犯保協會人員攙扶家屬，撐起雨傘，讓招魂儀式順利完成。

這起車禍事故造成3死及多人輕重傷，犯保協會新北分會均與家屬接觸聯繫，也安排犯保律師提供全程訴訟上的協助，包含假扣押保全程序、刑事偵查程序告訴代理以及附帶民事訴訟之協助，也會依據2023年2月8日總統公布修正的犯罪被害人權益保障法相關規定，保障法定權益，並持續提供犯罪被害人及家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。

車禍 三峽

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