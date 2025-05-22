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三峽大車禍滿溢弔念品 地方擬頭七依「鄭捷案」處理

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
案發現場堆置大量弔念品，公所人員忙於整理物品。記者李定宇／攝影
案發現場堆置大量弔念品，公所人員忙於整理物品。記者李定宇／攝影

新北市三峽北大國小19日發生12傷3死車禍，案發後現場湧入大批民眾置放弔念品，使公所忙於照護物品，而本周日就是頭七，公所目前規畫將在頭七當天誦經法會結束後，將現場物品妥善移除，還給當地居民往日平靜空間。

鄭捷案發生後，捷運江子翠外同樣置放大量的花束等弔念品，新北市議員江怡臻指出，近期詢問當地居民、里長及公所意見，並請教板橋議員林國春鄭捷案的後續處理方式，建請公所在頭七當天誦經法會結束後，將弔念品依家屬意見分發給弱勢民眾，或卡片留言等交由家屬帶回。

而三峽公所目前已正在研議頭七當天法會事宜，由於有許多宮廟都表達盼能來現場誦經的意願，公所目前正在規劃頭七當天法會如何進行，目前擬定在頭七（25日）法會結束後，就開始清理目前置放在公園的弔念品，還給當地民眾及校園往日平靜生活。

公所也呼籲目前弔念品已經非常的多，請民眾在心裡祝禱往生者即可，勿再前來置放弔念品。

案發現場堆置大量弔念品，公所人員忙於整理物品。記者李定宇／攝影
案發現場堆置大量弔念品，公所人員忙於整理物品。記者李定宇／攝影

車禍 三峽

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