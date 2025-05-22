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三峽車禍最新傷勢！2學生拔管明轉普通病房 1腦傷嚴重仍留加護病房

聯合報／ 記者張策李定宇／新北即時報導
新北市三峽區9日下午4時許發生重大車禍，土城醫院兩童預計明可轉普通病房，OCHA女童仍在加護病房觀察。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區9日下午4時許發生重大車禍，土城醫院兩童預計明可轉普通病房，OCHA女童仍在加護病房觀察。記者蘇健忠／攝影

三峽車禍造成多人死傷，新北市立土城醫院今說明最新醫療進展。傷者中一名成年男性術後恢復良好，兩名學生也已順利脫離呼吸器，狀況穩定，預計明可轉入普通病房。至於OHCA（到院前心肺功能停止）的女學生，因創傷性腦損傷，仍在加護病房觀察與治療中。

土城醫院副院長游明晉指出，55歲吳姓男子日前接受鎖骨與肋骨骨折復位手術，目前恢復狀況良好；兩名學生分別為12歲李姓男學生與14歲廖姓女學生，先前接受骨折復位手術，術後情況穩定，已順利拔除呼吸器，整體恢復進度良好，預計於5月23日轉入普通病房，持續後續治療與照護。

至於傷勢最嚴重的12歲張姓女學生，事故發生時OHCA，經急救後雖恢復生命徵象，但因合併創傷性腦損傷，至今仍需仰賴維生系統支持，持續於加護病房觀察。土城醫院每日持續召開跨領域醫療會議，結合多科別醫師專業研判病情，力求提供最即時、適切的醫療照護。

車禍 三峽

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