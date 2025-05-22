換照年齡下修挨批 交通部急澄清：從未禁止年長者開車

新北市三峽北大國小外重大車禍釀多人死傷，行政院長卓榮泰指出，交通部已檢討交通安全機制，盼讓此類事件不再發生；不過，近期政府有意下修高齡換照年齡至70歲，遭到反彈，交通部強調，「從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓揆在院會中針對三峽重大車禍發表談話，除了對罹難同學與民眾表示哀悼，他當天也拜託所有醫院，務必提供最好的醫療照顧，給還在醫院裡救治的傷者，衛福部也成立醫療專案小組來直接負責，給予醫院方最大協助。

卓榮泰表示，對於受傷同學及受到驚嚇的師生，在心理諮詢、健康支持方面，請衛福部跟教育部通力合作，也請新北市政府共同協助，一起讓學校師生盡快恢復正常生活，校園回歸平靜。

卓榮泰指出，交通部已針對交通安全機制啟動檢討，期盼經過完善檢討後，能有效改善此類事件不再發生。他也強調，發生這麼大的事件，校園和整個社區還需一段時間才能平復，希望交通安全以及檢調的各項調查，能夠盡快釐清，讓社會盡快恢復平靜。

此外，卓榮泰並感謝新北市長侯友宜及副市長們在當天的奔波，事後也一再關心學生醫治狀況。對於三峽恩主公醫院、土城醫院、板橋亞東醫院的院長及醫護人員全力照顧，他一併表示感謝，針對北大國小和三峽國中的校長、老師事發後都在現場極力照顧安置，他也表示感謝。

今天還路於民行人路權促進會赴行政院抗議，喊話考照規範須調整、交通管理措施要改善等，交通部公共運輸及監理司長林福山指出，這基本上與交通部這幾年在研議的改革方向是相同的，也感謝路權團體提出相關具體建議。

林福山表示，針對駕駛執照的改革，交通部提出三大策略，包括考照加嚴增加識別度，檢討回訓制度、違規者要強化回訓，增加安全駕駛風險的意識等。他也強調，換照部分是針對高齡者，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。