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三峽大車禍第四天 當地居民盼「別再來放祭品」：小孩會怕
新北市三峽北大國小旁19日發生重大車禍，造成3人死亡。事件發生後湧入各地民眾前來弔念，現場堆滿各式祭品也造成交通混亂，周邊居民盼外地民眾心裡向往生者祈福就好，別再來了，還給當地居民平靜生活。
一名家長表示，這個路口有兩個幼兒園跟一個國小，孩子們上學放學都會看到很多的紙條跟祭品，幼小的心靈不懂這社會的運作，但會感到恐懼，上下課的時候更是因為人潮湧入導致交通打結。
週邊居民也說，每次經過看到一大堆的祭品、念佛經的聲音，原本平靜的生活經過這邊心裡都會感到揪心，目前的祭品真的已經非常的多了，呼籲有愛心的人也請在心裡默默祝禱三位死者，一直前來放鮮花、零食，起不到任何作用，盼外地民眾別再過來，還給當地居民過往平靜的生活。
今天上午也持續有各地民眾前來置放大型弔念物品，公所人員都請其帶回，別再置放。
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