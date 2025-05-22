三峽嚴重車禍釀三死 民團號召本周日上街遊行

新北市三峽日前發生重大車禍，造成三人死亡、十二人受傷憾事，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟今天舉行記者會，決定在周日舉行遊行，到交通部抗議對民間建言的傲慢怠惰。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，自從交通部推動「微罪不舉」政策、放寬記點制度以來，台灣失去淘汰不適任駕駛的可能，也無從遏止危險駕駛，嚴重削弱道安防線，再者，台灣對檢視駕駛能力的制度多年未有進展，現行高齡換照僅採失智篩檢與基礎體檢，讓制度淪為形式，至於對交通部長陳世凱不接受這樣的說法，王晉謙強調，監理制度由交通部負責，卻長年對駕駛改革及回訓制度的推動緩慢如牛步，若將悲劇是為個案，就是規避制度改革的責任。