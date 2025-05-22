別只放祭品！悼三峽回不了家的孩子 Cheap籲：多質疑你家附近的路

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，造成3死12傷，不少民眾前往案發現場擺放鮮花、玩偶和零食悼念死者，數量之多幾乎佔滿草坪，甚至發生違停弔唁的狀況。百萬網紅Cheap直言祭品會被清除、新聞熱度也難持久，呼籲大家應該把這份心痛轉成對交通改革的要求，「才對得起那些再也回不了家的孩子」。

日前三峽區一名78歲男子駕駛轎車高速行駛，高速衝撞多位民眾及學童，造成3人死亡多人重傷，肇事者至今仍無法應訊還原當天過程。這場悲劇也讓許多人心痛，自發前往現場弔唁，一旁公園草坪擺滿大片零食花海和娃娃，追思物資佔地面積逐日擴大。

對此，Cheap呼籲大家可以選擇加入他們，一起提倡交通改革、關心台灣交通亂象。他表示，祭品可能7天後被清除、燒掉，新聞的熱度也可能只維持3天，之後就一樣被淡忘，若真的為這場悲劇心痛，可以和他們一起行動，投票給真正會改革的候選人。

即便不願意，他也希望「最起碼不要違停，然後說你在『表達哀悼』」，並指出事發現場有很多人違停，人行道全被停汽機車塞爆。

Cheap認為，這份難過可以轉成一份要求，不只口念「阿彌陀佛」，還可以進一步質問「為什麼家裡旁邊的路口，沒有行人庇護島、行穿線沒有退縮？」、「為什麼我去巷口的7-11，一路上沒有人行道？」、「為什麼馬路上到處都是違停，我卻不能檢舉？」

最後他再度呼籲，「拿這份心痛，加入交通改革，才是真正的弔念，才對得起那些再也回不了家的孩子」。