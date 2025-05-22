大哭交出車鑰匙…林志潔憶奪母開車自由過往：這不是自己的事

三峽一名78歲老翁19日開車衝撞機車及學生釀3死12傷，引發輿論針對高齡駕駛規定的熱議。前民進黨立委參選人林志潔在該起車禍當日深夜，透過臉書憶述請患有失智症的母親交出車鑰匙的經過，雖對母親來說是一項生活上的打擊，但她強調，開車不是自己的事，而是攸關公眾安全，讓她決定說服母親放棄自行開車。

林志潔透露2018年時，70歲的媽媽確診失智症後半年，在她的堅持下，沒收了媽媽的車鑰匙。

此舉讓母女都相當感傷，林志潔表示，自己會開車是母親親自教導的。母親過去是非常幹練、熱情、善良的女性，在她國中時努力學開車，考上駕照，成為全家重要的接送員。而自己上大學後，母親也耳提面命，表示開車是救命的技術，女生絕對不能依靠男人接送，一定要去考駕照。

林志潔坦言，居住在新竹的雙親，因為父親一眼失明，長年必須依賴母親開車，才有移動能力。因此，在決定不讓母親駕駛後，父母一度都無法接受。母親當時還淚訴：「不能開車變成廢人了怎麼辦？」她向母親保證，會想辦法自己或找人接送雙親，請一定要聽她的，因為開車不是自己的事，而是攸關公眾安全的事。

林志潔表示，當時媽媽的認知功能退化，繼續開車對自己和他人都非常危險。她憶及善良的母親得知無法再開車後，「在大哭聲中，把車鑰匙遞給了我。」當時林志潔下樓後，便趴在車子的方向盤上淚流滿面，回想起母親親自教她開車的點滴，萬般不捨，痛心至極。

林志潔透露，決定不讓母親開車後，過了兩年，因為大樓警報器兩次因母親燒乾鍋子導致滿天煙霧，因此她又決定切斷父母家的瓦斯爐線路。她再度強調，這不是自己的事、攸關公眾安全，並透露那時母女再度大哭，母親就像做錯事的孩子，讓她非常心疼。