快訊

葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽車禍釀3死..交通部高齡換照下修 游淑慧：別當江湖郎中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照

三峽重大車禍釀3死10多傷，引發外界關注高齡駕駛議題。交通部拋出高齡換照年齡從父75歲下修至70歲等改革。國民黨議員游淑慧籲，「先了解病因再開藥，交通部不要當江湖郎中。」

游淑慧說，三峽車禍是年齡的問題？還是駕駛個人行為的問題？因三峽余姓駕駛的肇事行為，交通部陳世凱部長似乎先把問題和矛頭對準高齡化駕駛，並拋「換照下修至70歲」解方。這是妙方？還是用膝蓋想出來的應付方？事實上，目前肇事原因還沒出來，病因還沒出來前就先下藥，有點像江湖郎中。首先，余姓男子的肇事行為，到底是年事已高的操作意外？還是蓄意惡意的危險駕駛？現在肇事原因還不確認。

游說，如果是蓄意惡意的危險駕駛，那就跟年齡無關，那是犯罪，屬公共危險，別想用年齡來脫罪。若在不知道肇事原因前，就一直先把問題導向高齡駕駛問題，等於是變相為余男脫罪。好像在教余姓男子可以說：「唉呀，我不是故意的，是年紀大了，當天身體不舒服。」更何況這樣的亂下結論，也可能讓其他高齡者被無辜牽拖。別忘了前總統蔡英文也快70歲了，她之前和賴清德才拍了一隻在路上開車的競選影片。

其次，游提到，如果只用年齡來分類個別的駕駛行為，那毒駕酒駕、超速飆車者，假如數據顯示比較多的都是年輕人違反，那難道陳世凱未來也要提高考照年齡？規定要等至「心性穩定」才能考照？或是年輕人考駕照要增加情商測驗？

游淑慧說，高齡化駕駛要加強體能和認知鑑定，是幾年前大家就一直都在呼籲的。之前不認真推動，發生憾事後再突然喊出，雖然是亡羊補牢，但這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，看到「影子就看槍」的交通安全政策，能在這樣急就章的過程中，得到充分討論和完善立法？

車禍 三峽

延伸閱讀

全台連假訂房率蓋牌？ 陳世凱：可考慮前1天公布

車輛是否強制加裝ADAS 陳世凱：3個月內研議

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

賴清德不出席世壯運 她曝台現況 綠辯護1理由嘆為觀止

相關新聞

三峽車禍釀3死..交通部高齡換照下修 游淑慧：別當江湖郎中

三峽重大車禍釀3死10多傷，引發外界關注高齡駕駛議題。交通部拋出高齡換照年齡從父75歲下修至70歲等改革。國民黨議員游淑...

立委建議高齡者開車 強制裝ADAS輔助駕駛

三峽老翁開車衝撞造成三死悲劇，朝野立委昨建議交通部，應要求高齡駕駛的車輛強制加裝先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）並補助經費，...

換照年齡擬下修至70歲 民團：應整體調整

三峽老翁開車肇事引發社會關注，多個民團將號召公眾上街，盼不要再有下一個人無辜被殺。對交通部擬下修高齡換照年齡至七十歲，立...

警方調閱監視器…肇事翁沿路不語、女騎士神情平和 不似有行車糾紛

肇事的余姓老翁昨天仍住院手術無法應訊，他肇事前要返家卻繞路，被質疑是否因行車糾紛追逐女騎士。警方調閱監視器及行車記錄器畫...

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，震驚社會，國家運輸安全調查委員會19日及20日均派員前往事故現場了解...

三峽車禍現場附近診所暫時停診 醫護急衝救人、事後心痛掉淚

三峽重大車禍，許多學生遭衝，當時附近診所醫護放下看診病人急衝現場救人，施作CPR至救護車接手送醫，事後難過的心情才開始宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。