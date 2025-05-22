三峽車禍釀3死..交通部高齡換照下修 游淑慧：別當江湖郎中

三峽重大車禍釀3死10多傷，引發外界關注高齡駕駛議題。交通部拋出高齡換照年齡從父75歲下修至70歲等改革。國民黨議員游淑慧籲，「先了解病因再開藥，交通部不要當江湖郎中。」

游淑慧說，三峽車禍是年齡的問題？還是駕駛個人行為的問題？因三峽余姓駕駛的肇事行為，交通部陳世凱部長似乎先把問題和矛頭對準高齡化駕駛，並拋「換照下修至70歲」解方。這是妙方？還是用膝蓋想出來的應付方？事實上，目前肇事原因還沒出來，病因還沒出來前就先下藥，有點像江湖郎中。首先，余姓男子的肇事行為，到底是年事已高的操作意外？還是蓄意惡意的危險駕駛？現在肇事原因還不確認。

游說，如果是蓄意惡意的危險駕駛，那就跟年齡無關，那是犯罪，屬公共危險，別想用年齡來脫罪。若在不知道肇事原因前，就一直先把問題導向高齡駕駛問題，等於是變相為余男脫罪。好像在教余姓男子可以說：「唉呀，我不是故意的，是年紀大了，當天身體不舒服。」更何況這樣的亂下結論，也可能讓其他高齡者被無辜牽拖。別忘了前總統蔡英文也快70歲了，她之前和賴清德才拍了一隻在路上開車的競選影片。

其次，游提到，如果只用年齡來分類個別的駕駛行為，那毒駕酒駕、超速飆車者，假如數據顯示比較多的都是年輕人違反，那難道陳世凱未來也要提高考照年齡？規定要等至「心性穩定」才能考照？或是年輕人考駕照要增加情商測驗？

游淑慧說，高齡化駕駛要加強體能和認知鑑定，是幾年前大家就一直都在呼籲的。之前不認真推動，發生憾事後再突然喊出，雖然是亡羊補牢，但這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，看到「影子就看槍」的交通安全政策，能在這樣急就章的過程中，得到充分討論和完善立法？