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警方調閱監視器…肇事翁沿路不語、女騎士神情平和 不似有行車糾紛

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰張策李定宇王慧瑛／新北報導
造成三死的三峽車禍現場，民眾擺放的弔唁品愈堆愈多，三峽區公所擔心下雨損壞，昨天下午搭帳篷保護。記者李定宇／攝影
造成三死的三峽車禍現場，民眾擺放的弔唁品愈堆愈多，三峽區公所擔心下雨損壞，昨天下午搭帳篷保護。記者李定宇／攝影

肇事的余姓老翁昨天仍住院手術無法應訊，他肇事前要返家卻繞路，被質疑是否因行車糾紛追逐女騎士。警方調閱監視器及行車記錄器畫面、音檔，未發現追車，余也沒說話，女騎士神情平和，不似有行車糾紛，須待余清醒詢問釐清肇因。

余姓老翁前晚做完第二次手術，情況有好轉，微微睜開眼，仍無法做筆錄。三峽、板橋警分局廿四小時派員戒護。

警方調查，十九日下午一時許，余姓老翁開車上路前致電妻子表示要出發，下午三時四十一分駛下國道三號三鶯交流道未直接回家，而是左轉學成路，在三峽市區繞行約廿分鐘，途中停留北大特區某公園旁路邊十餘分鐘，四時零二分在國慶街口倒車擦撞後方一輛汽車後，加速衝進國成街，疾駛一分鐘後肇事。

當地居民認為，老翁左轉的路口後方就是他經常維護的公園，推測是要去照顧認養的植栽。警方檢視沿路監視器及行車記錄器畫面，余行車過程平順，外傳疑被追逐的機車女騎士神情平和，不似有行車糾紛，余在其餘路段也沒有加速衝撞情形；余的行車記錄器顯示，案發前僅有音樂聲，余不曾自言自語或與人交談、爭吵，直到撞上分隔島停止記錄，也不像網傳可能是路怒症發作。

警方在余汽車駕駛座及後座各發現一碗傾倒的粉圓冰，外傳他可能開車食用或整理而肇事。三峽警分局長劉文雄說，已採證將所有可疑物品送驗。

案發現場宛如追思會場，民眾擺放鮮花、卡片追思，一名死者母親寫到「媽媽愛妳，希望妳不要怕，快樂地去當小天使」。因天氣炎熱，擔心高溫曝曬、下雨會損壞祭品，三峽區公所昨天下午搭起帳篷。

三峽國中一名二年級女學生昨放學重返案發地，哽咽表示當時目擊四人沒生命跡象，那一幕一直在她腦海，學校裡大家一提起此事，就會有人哭。

車禍 三峽

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