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換照年齡擬下修至70歲 民團：應整體調整
三峽老翁開車肇事引發社會關注，多個民團將號召公眾上街，盼不要再有下一個人無辜被殺。對交通部擬下修高齡換照年齡至七十歲，立委及民團均表示，應該整體調整換照規範，不然只是治標不治本。
還路於民行人路權促進會說，近日多起撞擊行人事件，也有非高齡的駕駛人肇事，年齡僅是輔助判斷身心衰退依據之一。
行人路權團體周日上午十一時，於北大國小斜對面公園舉辦白紙鶴追思，號召公民穿白衣、摺紙鶴悼念逝者。周日另有「保護下一代」遊行，號召公民從立法院遊行至交通部，並提出駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善三大訴求。
民進黨立委林俊憲認為，要改換照制度，應從整體來改。台北大學社工系教授曾敏傑說，日本研究指年輕人開車的危險性有時高於高齡者，政府應善用資料，採科學化、制度化調整；尤其要強化家人在高齡駕駛管理中的角色。
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