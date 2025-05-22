立委建議高齡者開車 強制裝ADAS輔助駕駛

三峽老翁開車衝撞造成三死悲劇，朝野立委昨建議交通部，應要求高齡駕駛的車輛強制加裝先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）並補助經費，且對公共運輸不普及的地區，補助長者公共小黃代步。交通部長陳世凱表示，涉及經費編列，三個月內會研議。

交通部前天宣布下修換照年齡至七十歲，高齡駕駛換照考試也將新增「實地演練」，以及七十歲後繳回駕照者，補助ＴＰＡＳＳ通勤月票費。但台大退休醫師李秉穎說，偏鄉高齡人口比率高，常無公車可搭，「不給他駕照怎麼活？走路嗎？」認為此舉恐讓偏鄉長者失去交通自由，成本高但效果有限。

全國公務人員協會前理事長李來希也質疑，個案事故詳情未明，交通部卻先下結論，是歧視老人的欺老政策又一樁。

陳世凱說，政策方向並非「禁止高齡駕駛」，而是「協助年長者安全駕駛」，高齡駕駛新政策參考日本經驗制訂，絕非懲罰或歧視年長駕駛人。

我國自二○一七年起推動高齡換照，高齡肇事件數卻年年上升，政策成效遭質疑。陳世凱表示，台灣已進入超高齡社會，重點應擺在協助長者安全駕駛出行，希望社會不要誤解長者肇事問題，駕照改革勢必要做，未來會用更科學的方式檢驗長者駕駛能力。

立委李昆澤及林俊憲表示，交通部祭出高齡者自願繳回駕照補助ＴＰＡＳＳ月票措施，但中南部公共運輸不普及，成效恐不佳，建議提供每月固定次數或金額的公共小黃。

立委李昆澤及洪孟楷說，日本有補助高齡駕駛購買配有ＡＤＡＳ新車，加拿大今年強制新車搭載ＡＤＡＳ，歐盟也要求新車配備加裝ＡＤＡＳ；台灣可視他國成效，要求高齡者車輛強制加裝並補助經費。

陳世凱說，ＴＰＡＳＳ補助包含各鄉鎮的幸福巴士及幸福小黃，長者都可預約，全台僅台東縣綠島鄉、金門縣烏坵鄉兩處沒有公共運輸。至於補助搭公共小黃、加裝ＡＤＡＳ等，會在三個月內研議。

台南玉井前天也發生駕駛疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀一死一傷。交通部正修法連結就醫及保險資料，駕駛若出現失智、癲癇、青光眼等症狀或發病，將要求複檢，未通過就強制繳回駕照。