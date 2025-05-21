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認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

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認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷。聯合報系資料照
三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷。聯合報系資料照

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，震驚社會，國家運輸安全調查委員會19日及20日均派員前往事故現場了解，收集資料決定是否立案調查。運安會今晚間9時許發布新聞稿表示，認定本案屬重大公路事故立案調查，將指派主任調查官並成立專案調查小組。

運安會執行長林沛達20日接受採訪時表示，三峽發生重大車禍後，運安會19日下午4點54分隨即派遣人員到事故現場蒐集資料，由於資料還不夠釐清該起事故是否達到啟動調查要件，因此20日再度派遣人員前往現場蒐集資料。

林沛達說，運安會啟動調查要符合一定要件，該起事故將從人民財產安全來認定，人員蒐集資料已經屬於「準調查作業」，將等相關人員資料蒐集完成回到運安會後，後續將進行相關討論程序，決定是否正式立案調查。

運安會今晚間9時許發布新聞稿表示，5月19日下午5時4分，1輛自用小客車於新北市三峽區國成街往南行駛，沿途撞擊自行車、普通重型機車與數名行人，再沿復興路132巷行駛撞擊分隔島後停止，共造成2名學生與1名機車騎士死亡、12人受傷。

運安會表示，本會接獲事故通報後，指派調查人員前往現場蒐集相關資料，另依運輸事故調查法，認定本案屬重大公路事故立案調查，指定主任調查官並成立專案調查小組進行後續調查作業。有關本案相關資訊及調查進度，將適時於本會網站公布。

車禍 三峽

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