毒理專家批下修換照年齡「懲罰高齡駕駛」 交通部長留言回擊

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，交通部宣布，下修換照年齡至70歲，毒理學專家、中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書批評，若是個案為何要禁止高齡駕駛，「可以不要節外生枝嗎」；交通部長陳世凱留言強調，不是禁止高齡駕駛駕車，而是打造更包容、安全的交通環境。

三峽78歲高齡駕駛疑似有路怒症，19日鎖定一輛機車追撞，波及斑馬線上行走的學生，釀3死12傷。交通部昨日宣布，未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，未來3個月進行細部設計，預估明年上路。另推出3大政策，包含加嚴考照制度、針對違規或肇事者實施回訓制度、協助高齡者安全駕駛。

針對高齡駕駛換照年齡下修至70歲，招名威今晚於臉書發文批評，到底是因為蓄意殺人，還是因為高齡才造成這次三峽的慘案？如果這是單純個案，為什麼還要禁止高齡駕駛？好像在懲罰他們一樣，「可以不要節外生枝嗎？」

不少民眾看到發文紛紛留言表示，「目前政策不是禁止，是全面加強駕訓」、「有人在帶風向要仇老一刀切，落實複驗換照不好嗎？」，但也有人認為，「很多70歲以上的駕駛還是很小心，如果這麼年輕就被禁止開車，某種層面是剝奪他們的自由，希望能有更好的方式，但這個撞人的根本蓄意殺人！」

對此，陳世凱稍早也在該篇發文底下留言表示，交通部的政策方向並非「禁止高齡駕駛」，而是「協助年長者安全駕駛」，交通部持續針對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題，從未停下腳步。

陳世凱指出，根據統計，70歲以上長者，有182萬人持有駕照，預計10年後將增至272萬人，且人數只增不減；每一個人都會老，都有「行的需求」，希望大家不要誤解年長者駕駛。

陳世凱說，交通部推出的高齡駕駛政策，是參考日本經驗制訂，絕對不是要懲罰或歧視年長駕駛人。作為政府，他們的責任是提供適切「協助」，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全。

對於招名威的批評，陳世凱說，理解您對「懲罰」的擔憂，但他必須再次強調，交通部「不會禁止高齡者駕駛車輛」，而是持續與全民同行，打造一個更包容、更安全的交通環境。