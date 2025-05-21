三峽車禍3死12傷...高齡者駕駛引熱議 陳世凱：不會禁止而是協助

三峽日前發生的重大車禍事件，再度引發外界關注高齡者駕駛議題，在網路上也引發各種討論，對此，交通部長陳世凱親自說明並強調，交通部不會禁止高齡者駕駛車量，而是將政策方向持續精進，協助年長者安全駕駛，對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題，從未停下腳步。

毒理學家招名威也針對高齡者駕駛這件事提出疑問，他在臉書上提到，「到底是因為蓄意殺人，還是因為高齡才造成這次三峽的慘案？如果這是單純個案，為什麼還要禁止高齡駕駛？好像在懲罰他們一樣，可以不要節外生枝嗎？」

對此，陳世凱也直接在底下留言回應並且說明，陳提到，交通部的政策方向並非「禁止高齡駕駛」，而是「 協助年長者安全駕駛」。交通部持續針對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題，從未停下腳步。

陳世凱說，根據統計，70歲以上長者，有182萬人持有駕照，預計10年後將增至272萬人，且人數只增不減。每一個人都會老，都有「行的需求」，希望大家不要誤解年長者駕駛。交通部推出的高齡駕駛政策，是參考日本經驗制訂，絕對不是要懲罰或歧視年長駕駛人。作為政府，我們的責任是提供適切「協助」，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全。

陳世凱也提到，他理解外界對「懲罰」的擔憂，但他必須再次強調，交通部不會禁止高齡者駕駛車輛，而是持續與全民同行，打造一個更包容、更安全的交通環境。