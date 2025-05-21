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網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠
三峽北大國小19日發生重大車禍，新北市長侯友宜2天內多次前往醫院探視傷者，當家屬後盾。網路卻有人流傳「肇事者與市長侯友宜關係良好」等不實訊息，新北市府除嚴正駁斥，也保留法律追訴權。新北市警局也已蒐集相關網路不實訊息展開調查。
聯合新聞網昨天在侯友宜市長前往探視傷者時，一度在圖說誤植加上探視余姓老翁，事後雖已修正，卻仍遭惡意網友截圖、惡意擴大解讀，聯合新聞網特此澄清說明，侯市長到醫院都是探視傷者，與肇事者並不相識，網路截圖者不應無視更正後的正確訊息，利用本報對侯市長進行假訊息的人身攻擊。
新北市長侯友宜近日多次前往醫院探視傷者，當家屬後盾。市府表示，侯市長2天內9次前往3家醫院皆是探視受害者與家屬，市長完全不認識肇事駕駛。
新北市府新聞局長李利貞表示，侯市長事發後兩天內四度親赴亞東醫院，探視傷者與家屬，慰問並感謝第一線醫護人員的努力，全程均以受害者福祉為優先，未曾與肇事者接觸，更無所謂「關係良好」一說。
新北市政府警察局表示，已蒐集相關網路不實訊息內容，將依法展開調查。市警局強調，任何散布不實訊息、惡意扭曲事實之行為，已構成違法。呼籲民眾應理性閱聽新聞，勿轉傳、散布未經查證的資訊，以實際行動共同維護社會秩序與公共信任。
對於有嗜血網軍散播假訊息，刻意製造政治聯想，國民黨批評，無疑對受害者家庭造成莫大傷害，令人遺憾。謠言止於智者，也該止於底線。人命不是操作罷免的素材，政治鬥爭也不是踐踏傷者的理由。
對於部分網路帳號與社群名人散布不實連結、影射政治背景，新北市府呼籲社會大眾勿信謠、勿傳謠，惡意扭曲事實的言論不僅對受害者造成二次傷害，也無助事件釐清。
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