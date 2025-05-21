籲駕駛病史納審核依據 民團：陳世凱若無法擔責應下台

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，隔日台南玉井一名有癲癇病史的38歲嚴男駕車暴衝，釀1死1傷，全國汽車駕駛人權益聯盟批評，連續2起嚴重車禍是制度殺人，呼籲應納入駕駛人健保病史作為審核依據，直言若交通部長陳世凱無法擔起責任，推動有效制度改善，「那就應該立即下台」。

三峽78歲高齡駕駛疑似有路怒症，19日鎖定一輛機車追撞，波及斑馬線上行走的學生，釀3死12傷；台南玉井一男子20日疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩刑。

全國汽車駕駛人權益聯盟今發聲明指出，連續2起嚴重車禍事件震驚全台，再次揭露交通部早已無力招架現實問題。面對層出不窮的交通事故，相關單位永遠只是在「事後檢討」，等風頭一過，又重蹈覆轍，令人痛心，制度殺人，錯誤政策比貪污更可怕，呼籲正視行人安全必須從教育做起，駕駛與行人雙方的安全工程也要全面到位。

聯盟呼籲，交通部長陳世凱立即啟動制度改革，納入駕駛人的健保病史作為審核依據，針對重大疾病、慢性病史，尤其是精神疾病的駕駛，應採取預防性駕駛限制措施，在制度面做好把關，才能真正防止悲劇再發生。

聯盟表示，現行政策僅靠加重裁罰、取締表面違規，治標不治本，交通部若看不見問題核心，無法針對「人、車、環境」三者系統性改善，終將淪為助長悲劇的幫兇。

聯盟表示，他們長期倡議「人車分流」制度，正是解決人車衝突、保障行人安全的關鍵方案，但交通部卻遲未正視與落實。

聯盟直言，若交通部長無法擔起責任，推動有效制度改善，就應立即下台，不要再讓無辜民眾成為體制下的犧牲者。

聯盟表示，他們支持健全交通制度，反對任何違規駕駛行為，堅持推動人車分流機制，並呼籲將駕駛者健保病史納入交通系統審查。