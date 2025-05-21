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三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

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三峽車禍真相難明 警曝肇事行車紀錄器顯示：衝動駕駛可能性不高

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，據了解，肇事余姓老翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，余翁從未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。記者黃子騰／攝影
新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，據了解，肇事余姓老翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，余翁從未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。記者黃子騰／攝影

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，肇事余姓老翁至今仍住院無法應訊，真相難明。外傳余翁疑似「怒路症」駕車暴衝，三峽警分局為此出面適度說明。據了解，余翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，余翁從未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。

稍早三峽警分局長劉文雄說明，根據目前調查顯示，余翁案發當天下午1時許，獨自駕車自苗栗老家走北二高返回三峽住處，下交流道後在三峽市區繞行約20分鐘，其中，還停留在北大特區某公園旁10餘分鐘，行車過程中相當平順，包括外傳余翁疑似追逐的機車女騎士沿途也神情平和，不似有任何行車糾紛，余翁在其餘行駛路段也沒有任何加速衝撞的情形。

因此，警方希望對於網路上諸多對於肇事原因的探究，包含傳言余翁曾蓄意追撞女騎士等皆屬臆測，實情將待余男清醒後進一步釐清，呼籲民眾秉持理性，不要無端揣測。

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