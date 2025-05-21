三峽車禍住院7名學生漸好轉 救回女童處關鍵期

新北市三峽區日前發生重大車禍，新北教育局表示，截至今天中午為止仍有7名學生住院，情況逐漸好轉。市立土城醫院今天表示，到院前無生命跡象的女童，目前生命徵象穩定但需維生系統，這幾天是關鍵期。

新北市三峽區北大國小旁19日發生嚴重車禍，余姓男子駕駛小客車衝撞車輛與行人，造成2名女童及1名母親不幸身亡。

依據新北市政府教育局統計，目前仍有7名學童住院，肢體受傷的1男童、1女童正在恩主公醫院一般病房接受治療。

新北市立土城醫院副院長游明晉下午表示，1名成年男性今天進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定。另有2名學童將進行骨折手術復位，預計23日轉至普通病房後續照護。

車禍發生時，有一名女童被送到土城醫院時呈現無呼吸心跳（OHCA），後來搶救恢復生命跡象。院方今天表示，女童生命徵象穩定，但仍需要維生系統維持，這幾天是關鍵期。

土城醫院表示，院長黃璟隆每天中午召開跨團隊會議，包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論，給予最好的治療方向。

另外，亞東醫院今天表示，2名車禍受傷國中女童，目前病況穩定，持續恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供身心支持。

至於涉嫌肇事的78歲余姓男子，20日晚上已完成第二次手術，目前回到加護病房治療，狀況逐漸穩定，但意識狀態仍需觀察。亞東醫院創傷科主任林恆甫，中午有到加護病房探視。

余男住院期間，都有員警24小時在外科暨創傷加護病房外戒護。中央社記者今天下午2時實際觀察，病房開放親友探視期間，不少人進入加護病房，但並未看見昨天到場關心丈夫病情的余妻，也無法確定其兒女是否已回國。

教育局說，針對2名罹難學生，已提供慰問金與喪葬協助，並安排專責人員陪同家屬處理後續事宜。三峽國中及北大國小的輔導機制持續進行，學生輔導諮商中心的心理師與社工師進駐校園。

教育局說，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級，將個別給予輔導與支持，協助全校恢復安全與穩定氛圍。

教育局說，北大國小持續動員導護人員，及家長志工隊，於校門口及事故發生路口設崗導護，警察局也增派義交與警力現場執勤。