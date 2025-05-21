三峽嚴重車禍 傳肇事者與侯友宜交好？藍怒批網軍吃人血饅頭
三峽日前重大交通事故，引發社會關注。網路謠傳「肇事者與侯友宜市長關係良好」等，新北市政府急澄清。國民黨批評，全台人民心痛之際，有人卻在吃人血饅頭吃得津津有味；網軍惡意捏造、政治抹黑，不在乎真相，只想趁火打劫，簡直沒有良心？
國民黨指出，新北市長侯友宜在事發兩天內，已四度赴亞東醫院探視傷者與家屬，慰問並感謝辛勞的第一線醫護人員。整個過程中，侯友宜皆以受害者福祉為首要考量。此外，新北市府持續動員跨局處力量，全力投入協助工作，包括心理關懷、醫療協調、善後處理與法律協助等。
國民黨批評，嗜血網軍散播假訊息，刻意製造政治聯想，無疑對受害者家庭造成莫大傷害，令人遺憾。謠言止於智者，也該止於底線。人命不是操作罷免的素材，政治鬥爭也不是踐踏傷者的理由。別再假正義、真消費，生命不是網軍消費的餘興節目。
國民黨呼籲社會大眾「勿信謠、勿傳謠」新北市府保留法律追訴權，對於散布謠言的帳號與意圖操作輿論者，絕不寬貸。社會有公理，良心不能下架。
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