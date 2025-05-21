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影／三峽車禍目擊學生重回案發地 哽咽「一提起車禍就有人哭」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
案發現場不少民眾寫下留言，慰藉往生者在天之靈。記者李定宇／攝影
案發現場不少民眾寫下留言，慰藉往生者在天之靈。記者李定宇／攝影

新北市三峽區19日發生嚴重車禍，一名老翁衝撞10多名行人，造成3人死亡多人重傷，事故發生地點鄰近北大國小，也震撼周邊學校學生。一名三峽國中8年級的女學生今下午放學重返案發地，哽咽表示目擊當時4個人都已沒有心跳，在做CPR，真的很心疼。

這名女學生受訪時回憶，當時現場一片混亂，有些人還在昏迷，有些同學被搶救回來了，還在觀察。她表示當中有兩位是她認識的學妹，也有其他同年級同學在事故中受傷，大家都很擔心他們的情況。

事故發生後，三峽國中內部氣氛沉重，學生說，學校裡大家還是會提起這件事，只要一提起就會有人哭。更多人希望不要一直關注，希望往生者可以平安到另一個世界去。「一講到這件事情，氣氛都會變得很凝重」。

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