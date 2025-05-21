三峽3死車禍余男涉嫌肇事 大同大學證實為監察人

新北市三峽區北大國小外日前發生重大傷亡車禍，涉嫌肇事的78歲余姓男子，被指為大同大學董事會監察人。大同大學校長何明果證實，余男確實是監察人，但其職務不涉及校務經營，目前車禍案件調查尚未明朗，會等車禍案件調查明晰後再做處理。

日前余姓男子駕駛一台銀色小客車，於三峽區北大國小外撞擊到行人和摩托車，造成3死、12傷的悲劇。有民眾於網路上指出，肇事駕駛余男曾任大同公司董事、大同日本公司財務課課長等職，目前也是大同大學董事會監察人，任期至115年5月2日。

大同大學校長何明果今天表示，余男確實是學校監察人，會於董事會議上列席，一年約出席四次，但由於是擔任監察人身份，多是給予決策事後查核等建議，不涉及校務經營層面。

何明果也說，又由於余男目前尚未清醒，目前整起車禍案都尚待調查，不能在情況尚不清楚的條件下就有所動作。如果余男真的有犯錯，學校設有監察人提名制度，屆時會依私立學校法和相關捐助章程等規定，啟動機制重新選任監察人。