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交通部下修換照年齡 73歲藍委驚：我也是受害者耶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委陳雪生表示，這2天發生這2天發生三峽及台南玉井2起重大車禍，交通部應就制度面檢討，不應因單一個案就下修換照年齡。記者胡瑞玲／攝影
立委陳雪生表示，這2天發生這2天發生三峽及台南玉井2起重大車禍，交通部應就制度面檢討，不應因單一個案就下修換照年齡。記者胡瑞玲／攝影

三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車及學生釀3死12傷，引發社會震怒，交通部昨宣布下修換照年齡至70歲，國民黨立委陳雪生今在立法院質詢時直言，本次事故應就制度面檢討，不應因個案就下修換照年齡，「我也是受害者耶，那我真的要去考試喔？」交通部長陳世凱表示，並非因單一個案就做決定，而是針對整體制度做改善。

交通部昨宣布，未來高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，並新增實際訓練課程，未來3個月進行細部設計，預估明年上路。另推出3大政策，包含加嚴考照制度、針對違規或肇事者實施回訓制度、協助高齡者安全駕駛。

交通部長陳世凱今赴立法院交委會報告並備質詢，會中立委陳雪生質詢指出，這2天發生三峽及台南玉井2起重大車禍，交通部應就制度面檢討，不應因單一個案，一個78歲長者出車禍，就下修換照年齡至70歲，直言「我也是受害者耶，那我75歲耶，那我真的要去考試哦？沒有道理呀」，若有60歲駕駛發生重大車禍，那未來是否修法再下修至60歲？

陳世凱表示，換照制度一直都在，交通部並非針對單一個案決定下修，而是已研議一段時間，現在提出，是因民眾關注此議題，因此把目前研議的結論先向社會大眾報告。

陳雪生批評，交通部就是為次事故下修，這是在應付社會，交通部不能把制度朝夕令改，而是要討論制度面；陳世凱則說，換照制度已進行10年，針對肇事駕駛的神經、身體、四肢有無問題，都有納入考量。

陳雪生不斷強調自己也受害者，「你以為那個（考照）S型是可以隨便進去、隨便出來的嗎？那個不容易耶」，陳世凱回說，該政策不會讓人受害，是要協助年長者，目前也沒要考S型，3個月會提出整體方案對外報告，包含考照、回訓及換照制度。

陳雪生最後問說，「那要考什麼？長方形還是正方形？這就是叫我不要開車的意思」，強調80幾歲身性善良的駕駛要去撞人不太可能，這沒道理。

高齡駕駛 陳雪生 陳世凱 車禍 國民黨

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