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獨／與親子教育無關？三峽車禍肇事老翁曾當模範父親 獲薦原因曝光

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2022年三峽區的模範父親表揚照片，27位模範父親都有子女或親戚陪同，只有余姓老翁是夫妻二人。記者李定宇／翻攝
2022年三峽區的模範父親表揚照片，27位模範父親都有子女或親戚陪同，只有余姓老翁是夫妻二人。記者李定宇／翻攝

新北市三峽19日重大車禍3死12傷，肇事余姓老翁被挖出曾在2022年獲得龍恩里長黃嘉賢推薦為模範父親，但余姓老翁被推薦成模範父親的原因，竟跟父親毫無關係。

公所資料顯示，龍恩里長黃嘉賢推薦余姓老翁的理由，老翁寫下「自從退休後住進三峽社區熱心公益，敦親睦鄰為鄰里所推崇、關心社區，連續兩年擔任社區管理委員會主委，重視社區綠美化，同時裝設垃設廚餘設備減少髒亂，對附近社區鄰里具有示範作用。這幾年也熱心加入龍恩里環保志工隊，每週協助維護街道巷弄乾淨，也參與國慶路與學成路三角靓花園環境美化，每天栽種花草植物，除草澆水，三角公園美不勝收，並加入植物解說牌， 成果深受鄰里認可。」

而新北市政府模範父親及模範母親代表評審作業要點寫明，新北市政府為發揚孝道及倫理親情，彰顯家庭教育功能，並以公平、公正、公開、客觀之方式選拔新北市模範父親及模範母親代表，以為社會教育之楷模並作為下一代典範，特訂定本要點。

推薦資格則包括設新北市之市民，且最近五年內無判刑確定紀錄。未曾當選為新北市模範父親及模範母親代表。及照顧教養子女或受託照顧期間，重視親子教育，作為子女之學習楷模，且具備第三點所定各款事蹟之一者。

而以龍恩里提出的推薦模範父親事由，只著墨在里內環境事務，與是否重視親子教育，作為子女之學習楷模毫無關聯。

2022年三峽區的模範父親表揚照片，27位模範父親都有子女或親戚陪同，只有余姓老翁是夫妻二人。記者李定宇／翻攝
2022年三峽區的模範父親表揚照片，27位模範父親都有子女或親戚陪同，只有余姓老翁是夫妻二人。記者李定宇／翻攝
里長提供資料顯示，要參選模範父母親，須接受市警局素行調查、提供資料給相關單位，並須配合家庭訪問。記者李定宇／翻攝
里長提供資料顯示，要參選模範父母親，須接受市警局素行調查、提供資料給相關單位，並須配合家庭訪問。記者李定宇／翻攝

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