聽新聞
0:00 / 0:00
三峽分局長：肇事老翁繞行20分鐘、過程無行車糾紛
新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，肇事余翁至今仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，以致外界多所揣測，三峽警分局長劉文雄為此今天下午舉行記者會適度說明案情，表示當天余翁繞行市區約20分鐘，途中曾停留在某公園10餘分鐘，但行車過程中未與任何人發生行車糾紛。
劉文雄說明，根據現有調查顯示，余翁事發當天下午獨自駕車自北二高返回三峽住處，下交流道後在三峽市區繞行約20分鐘，其中還停留在北大特區某公園旁10餘分鐘，其行車過程中相當平順，包括外傳余翁疑似追逐的機車女騎士沿途也神情平和，不似有任何行車糾紛，余翁在其餘行駛路段也沒有任何加速衝撞的情形。
有關媒體報導余翁座車內發現，疑似發現翻倒的粉圓、紅豆、綠豆，劉文雄對此並未否認，但表示肇事車輛警方已進行全面採證，有可疑物品都會送驗。
至於稍早余翁傳出手術後已微微睜眼，對於檢警預備何時對他製作筆錄？劉文雄表示，能否應訊必須由醫師先確認其身體狀況才能做筆錄，否則未來在法庭上會有證據力的問題，而未來將傳喚余翁到案，或由檢警就訊，將交由檢察官決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言