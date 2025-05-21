三峽分局長：肇事老翁繞行20分鐘、過程無行車糾紛

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，肇事余翁至今仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，以致外界多所揣測，三峽警分局長劉文雄為此今天下午舉行記者會適度說明案情，表示當天余翁繞行市區約20分鐘，途中曾停留在某公園10餘分鐘，但行車過程中未與任何人發生行車糾紛。

劉文雄說明，根據現有調查顯示，余翁事發當天下午獨自駕車自北二高返回三峽住處，下交流道後在三峽市區繞行約20分鐘，其中還停留在北大特區某公園旁10餘分鐘，其行車過程中相當平順，包括外傳余翁疑似追逐的機車女騎士沿途也神情平和，不似有任何行車糾紛，余翁在其餘行駛路段也沒有任何加速衝撞的情形。

有關媒體報導余翁座車內發現，疑似發現翻倒的粉圓、紅豆、綠豆，劉文雄對此並未否認，但表示肇事車輛警方已進行全面採證，有可疑物品都會送驗。